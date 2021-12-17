Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk ile toplantı gerçekleştirdi! TOGG gümbür gümbür geliyor!

Cumhurbaşkanlığı Erdoğan, "Dünyanın en zengin insanı" olarak tanımlanan Elon Musk ile, video konferans gerçekleştirdi. Erdoğan özellikle, Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG için, Musk ile teknik değerlendirmelerde bulundu. Bunun yanı sıra Erdoğan ve Musk arasında, uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı konu başlıklarında iş birliğine ilişkin istişare gerçekleşti.

KONU AĞIRLIĞI TOGG OLDU

Uzun dönemli yatırımılar için iş birliklerinin konuşulduğu görüşmede, elektrikli otonom araçlar ve dijital ekonomi konuları da ele alındı. Adımların değerlendirilmesi dahilinde, iş birliği sağlanabilecek. Görüşmede dikkat çeken ve en çok üzerinde durulan konunun ise Türkiye’nin yerli ve milli elektrikli aracı TOGG’un lityum bataryalarına ilişkin atılabilecek adımlar olması, dikkatlerden kaçmadı.