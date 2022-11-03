Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok'ta! Paylaşımları milyonlara ulaştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya uygulaması olan TikTok uygulamasında şahsi hesap açtı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok'ta! Paylaşımları milyonlara ulaştı! 1

Cumhurbaşkanı tüm Dünya tarafında kullanılan TikTok uygulamasına şahsi bir hesap ile adım attı.

"rtedijital" ismini verdiği kullanıcı adı kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından takibi alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok'ta! Paylaşımları milyonlara ulaştı! 2

Hesabında kendine ait videoları paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şu anda 95 bin kişi aktif olarak takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok'ta! Paylaşımları milyonlara ulaştı! 3

TikTok'ta paylaştığı videolar milyonlarca beğeni gelirken en beğenilen videosu ise Ankara Sincan'da bir karşılanma esnasında aracına karanfillerin atıldığı paylaşımı oldu.

Videoya tam 9.3 milyon beğeni geldi.

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