Cumhurbaşkanı Erdoğan TikTok'ta! Paylaşımları milyonlara ulaştı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya uygulaması olan TikTok uygulamasında şahsi hesap açtı.
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