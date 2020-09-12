Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB ETÜ mezuniyet töreninde konuştu

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesinin Mezuniyet töreninde konuşan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 12 eylül ve Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu hakkında açıklamalarda bulundu.

Demokrasinin üzerindeki tüm vesayetlerinin ortadan kaldırmak için mücadele verdiğini anlatan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğanın Konuşmalarının başlıkları şu şekilde: Ekonomik faturalarından ziyade darbelerin asıl etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır."

"Türkiye'nin demokrasi mücadelenin aynası işte bu (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) adadır. Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sembolü burasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık."dedi. Konuşmasının devamında 15 Temmuz darbesine de değindi: "15 Temmuz destanımızla vesayet heveslilerine asla unutamayacakları bir ders verdik." ifadelerini kullandı.

Törendeki konuşmasında Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'e de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fitch'in ekonomimiz üzerinde puanlamasının bir kıymeti olmadığını ifade ederek, "Kalkmışlar bizim puanımızı düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok." dedi.