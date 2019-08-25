Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Tonya'daki Foleya Mountain Resort Otel Açılışı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Devasa bir arazide bu yatırım çok çok önemli. Yarından itibaren buata müşteriler akmaya başladığı zaman bu Karadeniz yaylalarına örnek teşkil edecek. Rabim yolunu açık etsin. Kazancınız bol olsun.

Tonya’dan burası 25 kilometre ama zaman olarak biraz fazla alıyor. Şimdi buraya en ısa zamanda bir helport yapmamız lazım. Buraya havalimanından helikopterle gelecek iş adamları olacaktır.

Buraya helikopterlerimizle inmeye başladığımızda göreceksiniz iş adamlarımız helikopterle gelecek ve hafta sonlarını burada geçirecekler göreceksiniz.

Turizmde bu yıl patlama yaşadık. Hamdolsun bu yıl 52 milyon turisti ülkemizde ağırlıyoruz. Doğu Karadeniz zaten şu anda turist kaynıyor.

Otellerimiz ne kadar artarsa turistler daha çok Trabzon’a gelecek hele bu yayla evlerini gördüklerinde durum çok daha farklı olacak.

Ben şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah bereketi bol olsun. Hayırlı olsun