Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi, yeni rekorlara koşmaya devam edecektir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğinden sonra 300 fabrikanın toplu açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim şirketlere el koymaktan bahsediyorsa, onun amacı ülkemizin yeniden bataklığa saplanmasıdır." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
''Gaziantep'in gelişmesi için çaba gösterenlere gönülden teşekkür ediyorum.
Her bir fabrika Gaziantep için olduğu kadar tüm Türkiye için de gurur kaynağıdır.''
"Salgın etkisini yitirip taşlar yerine oturdukça Türk ekonomisi yeni rekorlara koşmaya devam edecektir."
"Her kim devlet ile özel sektör iş birliğini eleştiriyorsa onun hedefi Türkiye'yi dışa bağımlı kılmaktır."
"Türkiye'nin güçlenmesini isteyen özel sektöre düşmanlık yapamaz."
Erdoğan, açıklamalarını tamamladıktan sonra açılış töreni için dijital bağlantı gerçekleştirildi.