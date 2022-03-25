Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! İkili görüşmede neler konuşuldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.
Ukrayna toprak bütünlüğünün vurgulandığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen yardımları yaptığını dile getirdi..