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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! İkili görüşmede neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! İkili görüşmede neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü! İkili görüşmede neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Ukrayna toprak bütünlüğünün vurgulandığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen yardımları yaptığını dile getirdi..

Bölge Gündem Editör Ekibi
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