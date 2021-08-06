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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 46 ildeki 214 orman yangınının 202 tanesinin kontrol altına alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda orman yangınlarını söndürme çalışmalarına karadan ve havadan müdahale araçlarının sayısını sürekli artırarak devam ettiklerini belirtti.

Erdoğan paylaşımında 46 ildeki 214 orman yangınının 202 tanesinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi

"Orman yangınlarını söndürme çalışmalarımızı, karadan ve havadan müdahale araçlarımızın sayısını sürekli artırarak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz, kurak bırakmayacağız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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