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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarının Açılış Töreninde konuştu: Türkiye savunma sanayinde devrim gerçekleştirmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarının Açılış Töreninde konuştu: Türkiye savunma sanayinde devrim gerçekleştirmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan,İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada," Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Türkiye savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde gerçekleştirdiği konuşmada savunma sanayinin geldiği konuma ilişkin bilgilendirmede bulunurken Türkiye'nin insansız hava aracı üretimi ve satışında ilk 3-4 ülke arasında olduğuna dikkat çekti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"(IDEF) Burada imzalanan anlaşmalar ve protokoller, fuarımızın savunma sanayi alanında artık kendisine küresel bir yer edindiğine işaret ediyor.

Türkiye savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir.

Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir.

Türk savunma sanayinin dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik.

Daha önce 250 milyon doları bile bulmayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı.

 

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık.

Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.

Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir.

Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz.

"ZERRE KARŞILIĞI YOKTUR"

Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görme zihniyeti, bizim değer, toplum ve devlet dünyasında zerre kadar karşılığı yoktur."

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