Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Utanmadan sıkılmadan ’İşsizlik var’ diyorlar, ne işsizliği ya"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var, ne işsizliği ya" ifadelerine yer verdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Utanmadan sıkılmadan ’İşsizlik var’ diyorlar, ne işsizliği ya"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'daki toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var, ne işsizliği ya. Yeter ki iş istesin vatandaş iş. Ama ne diyor, "Benim istediğim gibi iş yok" diyerek, işsizliğin değil, beklentilerin karşılanmadığını açıkladı.

Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan ’İşsizlik var’ diyorlar, ne işsizliği ya

"GELİŞMİŞ ÜLKELERİN SORUN YOKMUŞ GİBİ DAVRANDIĞINA BAKMAYIN"

Şehirde açılan fabrikalarda yüzlerce kişinin çalıştığını ve istihdamın gitgide artacağını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkede işsizlik sıkıntısı olduğunu söyleyenlere de tepki gösterdi. Erdoğan, "Son dönemde milletimizin canını yakan bazı sıkıntılar var ama bu dünyanın da sorunu. Tüm gelişmiş ülkelerin böyle bir sorunları yokmuş gibi davrandığına bakmayın. Bak doğalgaz bulamıyorlar. Marketlerin rafları Avrupa'da boş" diye konuştu.

Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan ’İşsizlik var’ diyorlar, ne işsizliği ya

Kütahya'ya 20 yılda 26 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, "Yaşadığımız onca hadiseye rağmen hedefleri adım adım hayata geçirdik, eksikleri de süratle tamamlıyoruz. 2053 vizyonumuzu oluşturuyoruz. 2071 idealimiz gelecek, içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı haline getirmekte kararlıyız. Bir asır önce Büyük Taarruzu ve ülkemizi nasıl istiklale kavuşturduğumuzu konuşmuştuk. Türkiye'yi bu günlere getirdiğimizi konuşmuştuk. Yaptığımız yatırımlara, eserlerle, hizmetlerle Kütahya'nın da çehresini değiştirdik. 20 yılda Kütahya'ya toplamda 26 milyar liralık yatırım yaptık. Bunu biz yaptık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan ’İşsizlik var’ diyorlar, ne işsizliği ya

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