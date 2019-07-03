Cumhurbaşkanı Erdoğan Uygur Türklerini hatırlattı! Çin'den Türkiye'ye teklif!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in resmi davetlisi olarak 2 Temmuz’da Çin’i ziyaret etti. CICA Duşanbe Zirvesi ve G20 Osaka Zirvesi’nin ardından iki lider 1 ayda 3. kez görüştü.

AR-GE, BİLİM-TEKNOLOJİ, TİCARET, SİVİL HAVACILIK ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİNİN ALTINI ÇİZDİ

Pekin’de ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirme fırsatı bulan iki lider, ikili ilişkilerin ticaret, yatırımlar, Ar-Ge, bilim-teknoloji, sivil havacılık, turizm ve kültür alanlarında ilerletilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi, Türkiye’nin Orta Koridor ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılması çalışmalarının hızlandırılmasını, bu sayede Tarihi İpek Yolu’nun Batı ve Doğu kapıları arasındaki bağlantının güçlendirilmesini kararlaştırdılar.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK KARAR

Her iki taraf, uluslararası düzene ve çok taraflılığa yönelik ciddi meydan okumaların yaşandığı bir süreçte, bölgesel ve küresel güvenliğe, refaha ve istikrara katkı bağlamında stratejik işbirliği ilişkilerini ve temaslarını güçlendirme hususunda görüş birliğine vardı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇİN'E "UYGURLAR" MESEAJI

Çin temaslarında, Uygurlar dâhil ikili ilişkilerin tüm veçheleri etraflıca görüşüldü. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Uygurların Çin’de huzur, esenlik ve refah içinde yaşamalarının yegâne temennimiz olduğunu ifade etmiş, bu meseledeki görüş ve beklentilerini muhatabına iletmiştir.

ÇİN'DEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A UYGURLARLA İLGİLİ TEKLİF

Çin tarafı ayrıca, Sincar Özerk Bölgesinde yaşayan Uygurların durumlarını yerinde gözlemlemek üzere Türkiye’den bir heyeti Çin’e davet etmiş, sayın Cumhurbaşkanımız da bu daveti olumlu karşılamıştır."