Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet'in türbesine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Ayasoyfa cami olarak ibadete açılmasına ilişkin olarak konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder.

Tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer.

(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılışı) 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş.

Bundan sonra içeride ve dışarıda Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapacağı restorasyon çalışmaları var. Bu restorasyon çalışmalarıyla beraber Ayasofyamızı inşallah çok daha farklı, çok daha anlamlı bir yapıya kavuşturmuş olacağız."

Ayrıntılar gelecek...