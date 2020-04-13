Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu arasında geçen istifa konuşması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün aldığı ani bir kararla görevinden istifa ettiğini açıklamış ancak bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmemişti. Kararın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüp görüşmediği de ortaya çıktı.

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, Süleyman Soylu'nun istifasını köşe yazısında anlattı. Selvi'nin yazısında göre Bakan Soylu'nun Erdoğan'la istifa öncesi görüştüğünü belirtti ve olaya anlattı.

İşte Süleyman Selvi'nin köşe yazısı:

İSTİFADAN ÖNCE ERDOĞAN’LA GÖRÜŞTÜ

Peki Süleyman Soylu, istifa kararını açıklamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü mü? Edindiğim bilgiye göre görüşmüş. Hem de kapsamlı bir görüşme gerçekleşmiş.Kamuoyuna açıklama yapılmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Süleyman Soylu arasında bir görüşme gerçekleşmiş. Soylu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaşanan kargaşadan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söylemiş. Bedel ödeme adına istifa etmek istediğini ifade etmiş.

ERDOĞAN İLE SOYLU ARASINDAKİ DİYALOG

Erdoğan ile Soylu arasında şu diyalog gerçekleşmiş.

Erdoğan - Gerek yok.

Soylu - Efendim konjonktür onu gerektiriyor. Sizin elinizi rahatlatmak için istifa ediyorum

Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci bir şey söylemesini beklemeden,”Hakkınızı helal edin” demiş.

DAHA ÖNCE DE İSTİFADAN DÖNMÜŞTÜ

Daha önce de bir kriz yaşanmıştı. Süleyman Soylu, seçim bölgesi olan Trabzon’da istifa sinyali vermiş, "Bugün İçişleri bakanıyız,yarın belki değiliz. Buradan gideriz belki bir daha gelişimiz olmaz" demişti. Soylu bu konuşmayı 24 Şubat 2018 tarihinde Trabzon’da Türkiye Gençlik Vakfı’nın toplantısında yapmıştı. Aynen dün gece olduğu gibi o zamanda cep telefonlarını kapatıp kimseyle görüşmemişti. Bu görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soylu’yu İstanbul’a çağırmıştı. Erdoğan ile Soylu, baş başa görüşmüşler. Soylu’nun sıkıntılarını aktarıp, istifa aşamasına geldiğini bildirmesi üzerine Erdoğan, "Seni ben atadım. Git işinin başına" demişti. Erdoğan’ın desteği ile güçlenen Soylu’da Ankara’ya dönüp, İçişleri Bakanlığı’na görevine devam etmişti.

İSTİFAYI GETİREN SÜREÇ

Süleyman Soylu’nun açıklamasında da yer aldığı gibi istifa kararı Cuma gecesi alınan sokağa çıkma yasağı kararıyla ilgili. 10 Nisan günü 30 Büyükşehir ile Zonguldak’ta gece saat 24.00’te sokağa çıkma yasağının açıklanmasıyla birlikte bir kargaşa yaşanmıştı. Soylu, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a yaptığı açıklamada, özeleştiride bulunmuş ve “Eleştirileri de aldım kabul ettim. Hakaretleri de kabul ettim” demişti. Soylu istifa açıklamasında da sorumluluğu üstlendi. “Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı” dedi.