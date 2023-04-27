Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin Akkuyu Nükleer Santraline ilk yakıt getirilme töreninde konuşuyor!

Mersin'de kurulan Akkuyu Nükleer Santrali bugün Erdoğan ve Putin'in video konferans yolu ile katılacağı ilk yakıtı tören eşliğinde aktarılacak.

Kübra Beyazoğlu
Haber Editörü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e bugün İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni yapılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne katkıları için teşekkür etti.

Akkuyu Nükleer Santral Enerjisi ilk nükleer yakıt getirilme töreninde Putin'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar:

Akkuyu Nükleer Santrali birinci bloğuna nükleer yakıt yükleme işlemi için buradayız. Akkuyu da barışçıl nükleer enerji bayrağı dalgalanacak. Sanayi bakımından Türkiye gelişmiş ülkeler arasında giriyor. Mersin şehrinin civarında Akdeniz kıyılarında santral yapımı 2018 yılında başlandı ve projeyi birebir takip ettik. Bütün problemlerin üstesinden ortaklaşa gelebildik. Azimle çalışarak inançlı bir şekilde devam etti. 3 nesil bir arada kuruluyor, dünyanın en büyük nükleer santralini kurmaktayız. Santralda çalışan personel sayısı 30 bine yaklaştı. Yüzde 2'si Türk vatandaşı. Somut bir çalışmadır. Türk mütehhaitler ciddi katkı sağlayıp destekliyorlar. İlk siparişlerin toplam tutarı 4.2 milyar dolardır. Yerli şirketler tarafından üretilecek maliyet 6.2 milyar Dolar'dır. Santrali kurarken Uluslararası Atom Enerjisinin kurallarına bağlı şekilde kurduk. Türkiye Enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacaktı. Çevre dostu bir proje olacak. Karbondioksit salmayacak. Profesyonel ve kaliteli uzmanlar yetiştiriyor ve 300 Türk öğrenici Nükleer Teknik bölümünde eğitim gördü. Sıfırdan yeni bir sektör kurmak ülke ekonomisi için çok büyük hizmetlere imza atan Erdoğan'ın emin adımlarla ilerlediğini görüyoruz. Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliği karşılıklı yarar için uğraşıyor, bölgedeki barışa ve istikrara katkı sağlıyor. Herkese teşekkür ediyorum.

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