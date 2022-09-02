Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden görülüyor. Halkın önüne çıkarılacak aday için bile onca kolpa döndürdüler."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masanın aday açıklamamasına da değinen Erdoğan, "Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden görülüyor. Halkın önüne çıkarılacak aday için bile onca kolpa döndürdüler." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları şu şekilde:

Bize bu güzel şehri armağan eden ecdadı rahmetle yad ediyoruz.

Yarın evlatlarımız bir adım sonraki hedeflerini, Malazgirt Zaferi'nin 1000. yıl dönümü olan 2071'e adayacaklar. Devlet olmak, büyük olmak budur. Bizi bu ruhtan bu şuurdan koparmak için çalıştılar. Ne kadar sapkın ideoloji varsa bize dayattılar. Bize vesayeti, darbeleri dayattılar. Bu sebeple milli mücadelemizi zafere ulaştırdık.

AK Parti'nin en büyük hizmeti bu makus tarihi bir daha geri gelmemek üzere yenmiş olmasıdır. Artık, bu ülkeye vesayetin pençesinin geçirilmesi çok daha zordur. Artık, bu ülkede geri kalmışlığın bir kader gibi kabullenilmesi çok daha zordur. Çünkü biz milletimizle birlikte ülkemize çağ atlattık. Gerçekleştirdiğimiz demokrasiyle birlikte dünyanın en üst ligine yükseldi.

"İSTANBUL, 2023 SEÇİMLERİNİN LOKOMOTİFİ OLACAK"

AK Parti, sadece bugünün değil yarının da partisidir. İstanbul, kuruluşumuzdan bugüne tüm zaferlerimizde olduğu gibi 2023 seçimlerinin de lokomotifi olacaktır.

Müslümanların üzerine oyunlar oynanıyor. Irak'ı 2 milyon Suriye'yi 1 milyon insanın kanı üzerinde böldüler. Halan aynı oyunlarına aynı amaçla devam ediyorlar. Ülkemizde de alevi sünni, Türk Kürt, ensar muhacir fitnesi üzerinden benzer oyunlar sergileniyor. Bugün 85 milyon vatandaşımızın her biri bu ülkenin birinci sınıf ferdidir. Her birey, tüm haklardan ve özgürlüklerden yararlanma imkanına sahiptir. Aksaklıklar yaşanmıyor mu? Elbette vardır. Ama bizim bunları giderme irademiz hepsinden daha üstündür.

Buna rağmen her kesim gibi Alevi-Bektaşi kardeşlerimize yönelik tahrikler eksik olmuyor. Muharrem ayında kardeşlik çağrılarımızı tekrarladık. Ali gibi yiğit, Zülfikar gibi kılıç olmaz diyorsak, her türlü farklılığı kenara bırakıp inancımıza, kültürümüze, değerlerimize sarılmalıyız.

Alevi kardeşlerimizin meselelerinin çoğunu biz çözdük. Yıllarca istismarla sanat, siyaset yapanların gerçek yüzlerini ortaya sermelerinden aslında memnuniyet de duyuyoruz. Allahsız, Muhammet'siz, dinsiz, amelsiz Alevilik de olmaz, Müslümanlık da olmaz, Kürtlük de olmaz hatta insanlık da olmaz.

Şu anda milli gelir kişi başına 9 bin 500 dolara dayandı. Daha da iyi olacak. Seçimlere kadar önümüze getirecekleri her oyunu bozacağız.

Diğer ittifak ve partiler henüz Cumhurbaşkanı adayı açıklamadı. Yapılan pazarlıkların kiri pası her yerden görülüyor. Halkın önüne çıkarılacak aday için bile onca kolpa döndürdüler. Hadi adaylarını bir kenara bıraktık, ülkenin geleceğine dair herhangi bir projeleri de yok. Biz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası diyerek bunun altını plan ve projelerle dolduruyoruz. Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki aslan kendini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7'inci ortağın hesabı kendilerini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8'inci ortak FETÖ'nün hesabı kendilerini ilgilendirir.

AK Parti milletin kurduğu, verdiği destekle nice badireleri atlatan bir partidir. AK Parti'yi güçlü kalan bu vasıflarına sahip çıktığımız müddetçe karşımıza kimin çıktığı çok önemli değildir. 2023 yılında seçimi kazanmak da kararlı mıyız? Kazanacaksak kimseden inayet beklemeden kendi gayretimizle kazanacağız. Bütün tuzakların üzerinde bir tuzak vardır, o da Rabbimizin tuzağıdır. Biz buna inandık. Sandıktan yine birinci parti olarak çıkacaksak bunu milletimizin mücadelesiyle başaracağız.

İstanbul'un toplamda 98 milletvekili vardı. AK Parti olarak biz bunun 43'ünü aldık, CHP 28'ini aldı, İYİ Parti 8'ini aldı, MHP 7'sini aldı, HADEP 12'sini aldı. Bize bu rakam yetmez. Sandıkları öyle bir patlatalım ki inşallah, İstanbul'da yarıdan fazlasını... Biz almakta kararlı mıyız? Bu kadro bunu başarmaya muktedirdir.

Yarın TEKNOFEST için Samsun'dayım. Samsun teşkilatı çok gür, hareketli, canlı. Her gün 100 bin 150 bin insan geliyor. Yarın Samsun'dan sesleneceğiz.