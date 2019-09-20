Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Teknofest'te! TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "Geleceğin Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım" ifadesini kullandı.

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TEKNOFEST misafirlerini ağırlamaya devam devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yarın TEKNOFEST'e katılacağına dair paylaşımda bulundu. İşte Erdoğan'ın o paylaşımı: "Yarın Milli Teknoloji Hamlesi'nin en yeni örneklerinin sergilendiği, geleceğin Türkiye'si için hayalleri olan gençlerimizin ilham kaynağı Teknofest'te olacağım. Büyük Türkiye heyecanını yüreğinde taşıyan tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum." Etiketler : erdoğan, Teknofest



