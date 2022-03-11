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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ve yeniden haykırdı! "Dünya 5'ten büyüktür!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ve yeniden haykırdı! "Dünya 5'ten büyüktür!"

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dünya 5'ten büyüktür cümlesini yineleyen Erdoğan, "Daha adil bir dünyayı tesis etmek için dünya 5’ten büyüktür diyor ve sistemin günümüz şartlarına reform edilmesini talep ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ve yeniden haykırdı! "Dünya 5'ten büyüktür!"

Canlı | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Rusya- Ukrayna arasındaki krizden, Suriye'de yaşanan terör olaylarına kadar bir çok hassas konuya değinen Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür" cümlesini yineleyerek, sistemin günümüz şartlarına uygun reform edilmesi gerektiğinin altına çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ve yeniden haykırdı! Dünya 5'ten büyüktür!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar;

"Saygı değer devlet ve hükümet başkanları, değerli temsilciler, sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Rusya ve Ukrayna krizi sonrası ilk üst düzeyli temas dün burada gerçekleşmiş olması forumun amaca ulaşmaya başladığını gösteriyor.

İkinci Antalya Diplomasi Forumu’nun yoluna kararlılıkla devam edeceğini düşünüyorum. 

Ekonomiler büyürken, belli başlı ülkeler daha da zenginleşirken yanı başımızda çocuklar ölmeye devam ediyor. Açlık virüsü koronavirüsten daha çok insanın canına mal oluyor. Çatışmalar yüzünden milyonlarca insan evini bırakmak zorunda kalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ve yeniden haykırdı! Dünya 5'ten büyüktür!

Söndürmediğimiz her ateşin, bizi de yakacağını bilmeliyiz. Bunu Suriye'de gördük, terör örgütü dünyada zemin kazıdı

Ders alınmadığından acılar tekrarlanır. Ukrayna meselesi en son örneği olarak görülüyor. Türkiye hem Akdeniz hem Karadeniz ülkesidir. Karadeniz’deki komşularımızın savaş durumunu üzüntü ile karşılıyoruz.

Saldırgan eylemleri maruz göremeyiz. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne karşı adımları reddediyoruz. Ukrayna halkı haklı davasında yalnız bırakıldı. Ölen masumları gördükçe acımız katlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yine ve yeniden haykırdı! Dünya 5'ten büyüktür!

2014'te eğer dünya Kırım'ın işgaline ses çıkarsaydı bugünkü tablo olmazdı. Durduramadığımız her çatışma sonunda bizi de yakar.

Temennimiz silahların bir an önce susmasıdır. Biz barışın dünyasını kurmaya mecburuz, savaşın değil. Ateşe benzin dökmenin faydası yok. Bölgemizde sulh için Montrö dahil her uygulamayı kullanacağız

Daha adil bir dünyayı tesis etmek için dünya 5’ten büyüktür diyor ve sistemin günümüz şartlarına reform edilmesini talep ediyoruz.

BM üyesi 193 ülkenin kaderini 5 ülkenin insafına bırakan sistem adaletsizdir. Sistem yeniden reforme edilmeli."

Bölge Gündem Editör Ekibi
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