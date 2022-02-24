Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ele alındı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin ardından dünyanın beklediği oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Güneydoğusunda bulunana Donbas'taki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzaladıktan sonra bu ülkelerden gelen talep üzerine Ukrayna'ya operasyon başlattıklarını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda insan hayatını kaybederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, eli silah tutanları İçişleri Bakanlığına başvurmaya çağırmıştı.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİ

Söz konusu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Zelenskiy görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.