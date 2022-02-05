Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'taki toplu açılış töreninde konuştu, enflasyon mesajı verdi: " Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak – Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında Zonguldak'a yapılan yatırımlar ve ekonomik gelişmelere değindi, enflasyon mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle

Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş.

Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik. Cumhuriyetle il statüsü kazanan Zonguldak hep emeğin sembolü olmuştur. Madenlerde çalışanların yüreklerindeki ateş bu şehrin üretim gücünün sembolüdür.

"HİZMETLERLE DONATMANIN GAYRETİ İÇİNDEYİZ"

Filyos başta olmak üzere projelerle bu şehrin önünde yeni bir sayfa açılıyor. Bu şehri eser ve hizmetlerle donatmanın gayreti içindeyiz. Zonguldak Kilimli yolu üzerindeki tünellere Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-1 Tüneli, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı-2 Tüneli, Uzunkum Tüneli ve Aslankayası Tüneli resmi açılışını yapıyor.

1 milyar 150 milyonluk bu proje sayesinde yol süresi 5 dakikaya düşecek. Açılışını yapacağımız diğer yatırım Zonguldak Karadeniz Ereğli Yolu Değirmenağzı 1-2 viyadüğü, Kaarelmas köprü ve kavşaklarıdır. Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira tutarındadır. Karadeniz Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı sağlanacaktır.

Zonguldak'ın ulaşımdaki bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğinden şüphe duymuyorum. Şehrimizin merkezindeki ve ilçelerindeki trafo merkezleri gibi altyapılarda yenileme yaptık. 326 milyonluk yatırımla tamamlanan enerji projeleriyle Bakacakkadı, Perşembe ve Çatalağzına getirilen doğal gaz çalışmalarının resmi açılışlarını yapıyoruz. TOKİ tarafından 1.683 konut, 3 cami ve 6 ticaret merkezi inşaatı tamamlandı. Açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. 3 milyar 404 milyonluk bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum

ENFLASYON MESAJI

Gelişmelere göre enflasyon farklı başta olmak üzere, çalışanlarımızın kazançlarını korumaya devam edeceğiz. Elektrik faturalarındaki şikayetlerin ardından en düşük tarifeyi 150'den 210 kilovata yükselttik. Milletimizin her derdi, her acısı bizim ilk önceliğimizdir. Hep birlikte paylaştığımız gibi külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Tabi bunun çalışanlarımızın, işçilerimizin sırtına binmesine izin vermeyeceğiz. Gereken inanca ruha sahip olan biziz. İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları vardır. İşte Türkiye'de bir dönüm noktasından geçiyor. Bu dönemin sonunda büyük ve güçlü Türkiye olarak çıkacağız. Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz.

"HAYAT PAHALILIĞI MESELESİNİ ÇÖZECEĞİZ"

Zonguldak'tan tüm Türkiye’ye söz veriyoruz. Vesayeti nasıl devreden çıkardık, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek darbecileri nasıl püskürttüysek hayat pahalılığını da çözeceğiz. Milletimizin refah düzeyine gelmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.