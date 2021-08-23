Olimpiyat gururları Külliye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile bir araya geldiği akşam yemeğinde konuştu. Erdoğan, Türkiye'yi gururla temsil eden sporcu ve antrenörleriyle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Tokyo 2020'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz olarak düzenlenen ilk olimpiyat olmasının yanında milli sporcularımızın elde ettiği başarılarla da hafızlara kazındığını ifade etti.

Türkiye'nin iki altın, iki gümüş, 9 bronz ile toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yalnızca madalya sayısı açısından değil kadın sporcuların elde ettiği başarılar bakımından tarihe geçildiğini vurguladı. Erdoğan "Kazandığımızın 13 madalyadan beşi kadın sporcular tarafından ülkemize getirilmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Sizler sadece madalya kazanmadığınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandığınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız.

Olimpiyatlara ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Hiçbir başarı tesadüf eseri ortaya çıkmaz. Elde edilen her başarının altında gayret vardır. Bunun yanında başarı sporcusuyla, hocasıyla, kulübüyle topyekün işbirliğinin sonucudur.

Kiminiz ailenizin teşvikiyle başladınız. Mete gibi babasının keyfiyle bu yola koyulan sporcumuz ve tabi ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdad okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek olan bir idol olmuştur. Kiminiz başka bir efsaneyi örnek aldığınız için oldunuz. Başarıya giden zorlu süreçte sizinle aynı hedefe kilitlenen insanlar, kurumların desteğini yanınızda buldunuz. Ve Türkiye'nin daha önce sınırla varlık gösterdiği spor branşları olmak üzere atağa kalmasının nedeni sizin emeğinin yanında bu zincir halkasından kopmaması olmuştur."