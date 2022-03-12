Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beddua eden HDP'li Hüda Kaya, pişkinliğiyle pes dedirtti! "Bırakın da istediğimi ifade edeyim!"

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve muhalefet parti mensupları da dahil birçok siyasi isimden geçmiş olsun mesajları almıştı. Ancak bazı isimler ise yaptıkları skandal paylaşımlar ile tepki toplamıştı. O skandal paylaşımlardan birinin sahibi olan ve gelen tepkiler sonrasında paylaşımını kaldıran HDP'li Hüda Kaya, katıldığı bir programda pişkinliğini sürdürdü.

"KENDİ İRADEMLE SİLMEK İSTEMEDİM"

Katıldığı programda o paylaşımı neden kaldırdığını açıklayan Hüda Kaya, "Covid olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan için attığınız düşünülen 'Dilerim geçmiş olmasın' tweet'ini neden sildiniz?" sorusuna yanıt vererek "Kesinlikle kendi irademle silmek istemedim. Eş genel başkanlarımızın, grup başkanvekillerimizin ricasını kırmamak için sildim." ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR BIRAKIN DA ÖZGÜR OLSUNLAR"

Yaratıcıdan istediği şeyler konusunda özgür olması gerektiğini söyleyen Kaya, "İnsanların neye dua edeceklerini, neyi temenni edeceklerini, neyi hissedeceklerini insanlar bıraksın da özgür olsunlar. Ben yaratıcıdan ne isterim, ne talep ederim, iyilik mi isterim veya iyiliği hak edenlere iyilik etmek istemeyenlere başka bir şey mi dilerim... Bırakın ben duygu dünyamda istediğimi ifade edebileyim..." şeklinde konuştu.