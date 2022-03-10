Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hadi oradan" diyen Davutoğlu, Melih Gökçek'in gazabına uğradı! "Eğer idrak edemiyorsan..."

Geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog bir araya geldi. Enerji iş birliğini yeniden hayata geçirmek için önemli konuları ele alan ikili, başta Ahmet Davutoğlu'nu olmak üzere, diğer 6 muhalefet partisi liderini rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hertzog ile görüşmesine tepki göstererek "Size merhum Erbakan hocamızın ifadesi ile cevap verelim: Hadi oradan" ifadelerini kullan Davutoğlu'na, Melih Gökçek siyaset dersi verdi.

"EĞER İDRAK EDEMİYORSAN..."

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımına sessiz kalamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında büyük bir saygıyla oturan Hertzog'un resmini paylaşan Gökçek, "Davutoğlu hiç ama hiç yakışmadı… Yandaki fotoğrafa bak… Her şey ortada… Eğer idrak edemiyorsan lütfen ama lütfen siyaseti bırak…" ifadelerine yer verdi.