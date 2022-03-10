Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hadi oradan" diyen Davutoğlu, Melih Gökçek'in gazabına uğradı! "Eğer idrak edemiyorsan..."10 Mart 2022 Perşembe hava durumu: Aybar ayağının tozuyla geldi! Herkes kara doyacak! Meteorolojiden sıkı uyarılar var!Mezosefal ne demek, TDK'ya göre Mezosefal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pencüyek ne demek, TDK'ya göre Pencüyek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Konstrüktif ne demek, TDK'ya göre Konstrüktif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kolorimetri ne demek, TDK'ya göre Kolorimetri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muylu Yatağı ne demek, TDK'ya göre Muylu Yatağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kolit ne demek, TDK'ya göre Kolit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Arış ne demek, TDK'ya göre Arış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Dirim Kurgusal ne demek, TDK'ya göre Dirim Kurgusal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hadi oradan" diyen Davutoğlu, Melih Gökçek'in gazabına uğradı! "Eğer idrak edemiyorsan..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hadi oradan" diyen Davutoğlu, Melih Gökçek'in gazabına uğradı! "Eğer idrak edemiyorsan..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden rahatsızlık duyan Ahmet Davutoğlu'nun "Hadi oradan" paylaşımına, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi. Gökçek, Gelecek Partisi Genel Başkanı'na "lütfen siyaseti bırak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Hadi oradan" diyen Davutoğlu, Melih Gökçek'in gazabına uğradı! "Eğer idrak edemiyorsan..."

Geçtiğimiz gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog bir araya geldi. Enerji iş birliğini yeniden hayata geçirmek için önemli konuları ele alan ikili, başta Ahmet Davutoğlu'nu olmak üzere, diğer 6 muhalefet partisi liderini rahatsız etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hertzog ile görüşmesine tepki göstererek "Size merhum Erbakan hocamızın ifadesi ile cevap verelim: Hadi oradan" ifadelerini kullan Davutoğlu'na, Melih Gökçek siyaset dersi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hadi oradan diyen Davutoğlu, Melih Gökçek'in gazabına uğradı! Eğer idrak edemiyorsan...

"EĞER İDRAK EDEMİYORSAN..."

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ahmet Davutoğlu'nun paylaşımına sessiz kalamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında büyük bir saygıyla oturan Hertzog'un resmini paylaşan Gökçek, "Davutoğlu hiç ama hiç yakışmadı… Yandaki fotoğrafa bak… Her şey ortada… Eğer idrak edemiyorsan lütfen ama lütfen siyaseti bırak…" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hadi oradan diyen Davutoğlu, Melih Gökçek'in gazabına uğradı! Eğer idrak edemiyorsan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hadi oradan diyen Davutoğlu, Melih Gökçek'in gazabına uğradı! Eğer idrak edemiyorsan...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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