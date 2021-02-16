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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Wilders'e soruşturma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine toplayan Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi aşırı sağcı Geert Wilders hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Wilders'e soruşturma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımıyla eleştirilerin odağı haline gelen Hollanda Temsilciler Meclisinin aşırı sağcı üyesi Geert Wilders hakkında soruşturma başlatıldı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerince yapılan açıklamada, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'in 15 Şubat tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi. 

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

 

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

Türkiye ve Avrupa'nın her zaman terörün karşısında yer aldığını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, aksini iddia etmenin ırkçılık ve İslamofobiye destek olmak anlamına geleceğini vurguladı. 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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