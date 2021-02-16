Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Wilders'e soruşturma!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımıyla eleştirilerin odağı haline gelen Hollanda Temsilciler Meclisinin aşırı sağcı üyesi Geert Wilders hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerince yapılan açıklamada, aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin Başkanı Geert Wilders'in 15 Şubat tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında fotoğraf ve yazılı hareket içeren Twitter paylaşımlarından dolayı soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

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AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Cumhurbaşkanımıza saldıran bu faşist, II. Dünya Savaşı yıllarında yaşasa, şimdi lanetle anılan bir Nazi olurdu. Eğer şu anda Ortadoğu’da yaşıyor olsa DEAŞ mensubu bir katil olurdu. Bu çağda ve bu zamanda Hollanda’da yaşıyor ve insanlık düşmanı çirkin bir faşist oldu. https://t.co/HglcCbnwNi — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 15, 2021

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

Türkiye ve Avrupa'nın her zaman terörün karşısında yer aldığını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, aksini iddia etmenin ırkçılık ve İslamofobiye destek olmak anlamına geleceğini vurguladı.