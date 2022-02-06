Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Helva" göndermesi yapan Derya Büyükuncu'yu Melih Gökçek rezil etti! "Ulan şibidik!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, Türk milleti birlik olmuş, siyasi liderler de başta olmak üzere çifte geçmiş olsun dileklerinde bulunulmuştu. Ancak, çürük elmalar yine iş başındaydı. Çoğu troll hesaptan oluşan topluluğun "Helva" etiketi altında toplandığı çirkin yorumlara eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'da dahil oldu. Büyükuncu'ya, Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten çok sert yanıt geldi.

"ULAN ŞİBİDİK"

Survivor'da yarışmacı olan Derya Büyükuncu, ünü kaybedince çareyi trollükte aradı. "Helva" etiketi altında, ""Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini içeren çirkin paylaşımını takipçilerine sunan Büyükuncu, linç edilirken, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından ise rezil edildi. Gökçek paylaşımında, "Ulan şibidik… korkudan beni yasaklamışsın. Hesabına yasaklama getirmişsin… bide bana pislik atmışsın. Ulan senin bizim yanımızda bir dinozor yavrusu kadar değerin yok. Savcılıkta hesap vereceksin" ifadelerini kullandı.