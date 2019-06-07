Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da yoğun ilgi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'nda vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra ise Kısıklı'daki konutuna geçmek üzere hareket etti. Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Makamı'ndan geçişi sırasında kendisine el sallayan ve sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları kırmadı ve makam aracından inip yanlarına gitti.

VATANDAŞLARLA SOHBET EDİP FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Vatandaşlarla tek tek sohbet eden ve fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çocuklara da hediye dağıttı.

Bazı vatandaşların metrobüsten inerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için koşarak geldiği görüldü.

Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.