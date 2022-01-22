Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çirkin sözler cezasız kalmadı! Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı

TELE1 TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve İletişim Uzmanı Sedef Kabaş, katıldı. Programa Kabaş'ın söylediği sözler damga vurdu.

Programda isim vermeden cumhurbaşkanlığı makamı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Şuna inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayatına baksa, kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Yani çok iyi makamlara getirdi. Çok destek, oy verdi. Çok paye verdi. Üslup düşüklüğü, küfretmek ne demektir? Çok meşhur bir söz vardır. Taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Tam tersi bir söz vardır. Büyükbaş hayvan bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur demiş. Yani tam tersini ifade eder." ifadelerini kullanmıştı.

GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Skandal sözlerin ardından tepkilerin odağı olan Sedef Kabaş hakkında " Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturma açıldı. Kabaş soruşturma kapsamında polis ekiplerin saat 02.00 sıralarında Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı. Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SİYASİLERDEN SEDEF KABAŞ'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Hakareti, terbiyesizliği ve ahlaksızlığı meslek edinen bir şahsın çirkin üslubuyla Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanlığı makamına ettiği hakaret aynı zamanda aziz milletimizin iradesine ve değerlerine alçakça bir saldırıdır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "İnsanı hayvandan ayırt eden edepdir." demiş Şems-i Tebrîzî... Edebini, insanlığını kaybetmişler, sıra sıra dizilmiş, debelendikleri haset ve hakaret çukurundan Milletin Adamı'na edepsiz laflar etmişler. Sedef, edepsiz, Yanında oturup arkasına sığınanlar daha edepsiz...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş'ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil, ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap, millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Sedef Kabaş'a ilişkin flaş gelişme! Önce RTÜK, sonra Başsavcılık...