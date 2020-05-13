Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında Türk Dil Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı: