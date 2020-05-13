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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda “Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabında Türk Dil Bayramı ile ilgili paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Türkçe konuşacağız'' dedik, ülkemizin menfaatlerini ve mazlumların hakkını hep Türkçe savunduk... Bundan sonra da hak ve adalet mücadelemizi Türkçe konuşarak vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:


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