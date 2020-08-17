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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 17 Ağustos 1999'de meydana gelen Marmara Depreminde hayatını kaybedenler için baş sağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos paylaşımı

Türkiye'nin yaşadığı en büyük acılardan olan 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depreminin 21. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından  paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından depremin yaşandığı saat 03.02'de yapıldı. Erdoğan'ın videolu paylaşımında depremin 45 saniye sürdüğünü anımsatan bir sayaca da yer verildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum.Deprem değil tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz."

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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