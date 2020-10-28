Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıl dönümü konulu bir video mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde, yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve yurt dışında yaşayan vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyet Bayramı sevincimize ortak olan tüm dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cumhuriyetin ilanının 97. yıl dönümünde, İstiklal Harbi’nin tüm kahramanları ile Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tazimle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malazgirt Zaferi’nden bugün pek çok cephede birden sürdürdüğümüz terörle mücadele harekâtlarına kadar, bin yıldır vatanımızı korumak için şehitlik ve gazilikle şereflenen tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yâd ediyorum” ifadesini kullandı.

"KURTULUŞ MÜCADELESİNDE KENETLENEN MİLLETİMİZ BİRLİK İÇİNDE GELECEĞİNİ İNŞA ETMEKTE"

İstiklal Harbi’ni bizzat yöneten, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı gösterdiği şanlı direnişle bir kez daha gazi unvanı alan, millî iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne saygılarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlandığımız bir dönemde, aynı zamanda 2023 hedeflerimize ulaşma kararlılığı içinde yolumuza devam ediyoruz. Türkiye, demokrasi ve kalkınma mücadelesini, tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir. Bu uzun ve zorlu süreçte karşılaştığımız sıkıntılar, milletimizi istiklal ve istikbal davasından döndürmek bir yana, tam tersine, azmini bilemiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna varan kurtuluş mücadelesinde, yediden yetmişe kenetlenen, tek yürek, tek yumruk olan milletimiz, bugün de birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geleceğini inşa etmektedir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye hedeflerine yaklaştıkça, ülkeye yönelik saldırıların cephesinin genişlediğini, sayısı ve dozunun arttığını belirterek, “Milletimizden aldığımız güçle diplomasiden ekonomiye ve değerlerimize kadar uzanan bu saldırı dalgasını birer birer boşa çıkartıyoruz. Geçmişte çok küçük müdahalelerle sürekli istikamet belirledikleri Türkiye’nin kendi iradesiyle hareket etmesinden rahatsız olanların sözleri ve eylemlerinin artık hiçbir hükmü kalmamıştır” açıklamasında bulundu.

"HUZURLU GELECEĞE DAHA BÜYÜK UMUTLARLA YÜRÜYORUZ"

Türkiye’nin kimin ne dediğine ve ne yaptığına bakmadan, kendi vizyonu ve ajandasına göre hareket etmeyi sürdüreceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Cumhuriyetimizin kurucu iradesi, nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız. Bugün, 20 yıl öncesine göre her bakımdan çok daha güçlü, çok daha dirayetli, çok daha inançlıyız. İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerimize ulaştırdığımızda, bölgemizde ve dünyada yepyeni bir dönemi de başlatacağız. Küresel sistemin çarpıklıklarına işaret ettiğimiz ‘dünya beşten büyüktür’ çağrımızın yankıları giderek genişlerken, dostlarımızla birlikte hayalini kurduğumuz huzurlu ve müreffeh geleceğe çok daha büyük umutlarla yürüyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyor, bu duygularla bir kez daha Cumhuriyetimizin 97. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.” ifadeleriyle mesajını sonlandırdı.