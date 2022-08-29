Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: “Türkiye, aydınlık geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Türkiye, mazisinden aldığı güçle, aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” diye konuştu.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: “Türkiye, aydınlık geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı: “Bugün, Büyük Zafer’in 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerimizin ve dünyanın dört bir yanında hayatlarını idame ettiren tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyorum. Bayram sevincimizi paylaşan tüm dostlarımıza şahsım, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Türkiye, aydınlık geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir

"MİLLETİMİZ, İSTİKLAL VE İSTİKBALİNE SAHİP ÇIKMIŞTIR"

"Tarihi şanlı zaferlerle dolu milletimiz, her türlü yokluk ve imkânsızlığa rağmen yürüttüğü kurtuluş mücadelesini, 30 Ağustos 1922’de kesin ve tartışmasız bir zaferle neticelendirmiştir. Büyük Zafer’le birlikte bugün üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ebedi ve ezeli vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. 30 Ağustos, esaret ve hürriyet arasında bir tercihe zorlandığında Türk Milleti’nin neleri başarabileceğinin, nelerden vazgeçebileceğinin en açık ispatı olmuştur. Milletimiz, düşman boyunduruğu altında bir gün bile kalmaktansa, ölümü öldüren bir cesaretle şehadete yürümüş, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Türkiye, aydınlık geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir

"TÜRKİYE HAK ETTİĞİ YERİ ALMAKTADIR"

"Son olarak 15 Temmuz gecesi yaşananlar, Büyük Taarruz’a ilham veren sarsılmaz iradenin kalplerde halen canlı olduğunu tekrar göstermiştir. Türkiye, mazisinden aldığı güçle, aydınlık ve müreffeh geleceğini inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Tüm insanlığı derinden sarsan korona virüs salgınını başarıyla yöneten ülkemiz, küresel ekonomik krizi de fırsata çeviren adımlar atmaktadır. Artan üretim kapasitesi, her ay rekorlar kıran ihracatı, savunma sanayiinde hayata geçirdiği projeleri ve bölgesel sorunların çözümünde üstlendiği sorumluluklarla Türkiye, yeni dünya sisteminde hak ettiği yeri almaktadır.”

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