Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alınan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yaptığı telefon görüşmesinde, hem Çebi'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı hem de Çebi'ye ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

ERDOĞAN'DAN MUSTAFA CENGİZ'E GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Başkan Erdoğan başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.