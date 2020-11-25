Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Arınç'a: Ellerinde Kürtlerin kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MYK toplantısında yer alan kurmaylara, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını anlattı.

Bülent Arınç'la yaptığı telefon görüşmesinde Arınç'ın kendisine sözlerinin onu üzdüğünü ilettiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün Arınç'la konuştuk. Sözlerimin onu üzdüğünü söyledi. Ben de kendisine 'Sen bizi daha çok üzdün' dedim. İstifası bizi üzdü. Yasin Börü ve ellerinde Kürtlerin kanı olan adamları başımıza çıkarıyorsunuz. İnşallah, bundan sonra böyle açıklamalar yapmaz. Ben açıklamasını doğru bulmadığımı kendisine de ilettim” dedi. Bu konuşmanın üzerine kurmaylar tarafından verilen bilgide, AK Parti tabanından Bülent Arınç'ın sözlerinin tepki gördüğü, ancak istifasının olumlu karşılandığı ifade edildi.

"BİZİM ELİMİZ KANLI MI?"

MYK gündeminin bir diğer önemli konusu da eski milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın MYK'ya oy birliğiyle sevk edilmesi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet İhsan Arslan'ın bir medya kuruluşuna verdiği röportajda, kitabında yer alan “AK Parti'nin bir milliyetçi bagajı yoktu, elinde Kürt kanı yoktu” sözüne tepki gösterdi.

Erdoğan, “Bu çok ağır bir söz. Bizim elimiz kanlı mı? Eli kanlı demek doğru değildir. Biz Kürtleri değil, teröristleri bombalıyoruz. Bizim Kürtlerle problemimiz yok. Bu röportajdaki sözleri, bizim haklı söylemlerimizi hiç anlamadığını gösteriyor. Biz hiçbir zaman Kürtleri bombalamadık” ifadelerini kullandı.

"REFORMLARIMIZDA HER ZAMAN KARARLI OLDUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda, Adalet Bakanlığı ve partisinde yürütülen reform çalışmalarıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. Erdoğan, “Bizim her zaman reformlarımız oldu. Bu reformlarımızda her zaman kararlı olduk, kararlılığımız devam edecek” diye konuştu.