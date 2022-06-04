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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam müjdesi: "Vatandaşımızın gelirlerini artıracak programları hazırlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam müjdesi: "Vatandaşımızın gelirlerini artıracak programları hazırlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kesimden vatandaşın gelirlerin artırmak için programlar hazırladıklarını ifade etti. Erdoğan'ın açıklaması sonrası asgari ücrete zam yapılması konusunda beklenti oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs ayında enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre 73,50 artış gösterdi. Enflasyondaki yükseliş yıl başında asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zammın eridiğini gösterirken vatandaşlar da hükümetten gelecek bir adım beklemeye başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam müjdesi: Vatandaşımızın gelirlerini artırarak programları hazırlıyoruz

"PROGRAMLARI HAZIRLIYORUZ"

Bu konuda önemli açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. AK Partinin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan," Değerli kardeşlerim, petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam müjdesi: Vatandaşımızın gelirlerini artırarak programları hazırlıyoruz

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLARAK YORUMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması asgari ücrete ara zam yapılması şeklinde yorumlandı. Öte yandan Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkı da ödenerek maaşlarında artış sağlanacak. Diğer yandan enflasyon Haziran ayında artış göstermese bile maaşlara yüzde 35,64,oranında zam yapılacak. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücrete zam müjdesi: Vatandaşımızın gelirlerini artırarak programları hazırlıyoruz

Bölge Gündem Editör Ekibi
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