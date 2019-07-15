Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk Havalimanı’nda önemli mesajlar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda Devlet Konukevi Apronu'nda gerçekleştirilen buluşmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele sırasında şehit edilen 251 kişinin isimleri tek tek okundu.

Katılımcılar da her isminin okunmasının ardından "burada" diyerek karşılık verdi. Bu sırada bazı şehit yakınları ve gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Daha sonra sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlayarak hitabına başladı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim. Sevgili İstanbullular. Değerli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz. Kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

2016 yılının 15 temmuz gecesi milletimizin istiklali ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların tankların kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize cenabı Allah’tan sıhhat ve afiyet diliyorum.

Şehitlerimizin kabirleri nur mekanları cennet olsun inşallah.

Şanlı polislerimizi, bir kez daha muhabbetle selamlıyorum:

Peygamber ocağı TSK’mızın ülkesine bağlı her bir subayını astsubayını erlerini alınlarından öpüyorum.

Burası anlamlı bir mekan. Saat 23.15 civarı tankların arasında Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti. Kendi ifadesiyle "Bakırköy Belediyesi'nde gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim' dedi.

Değerli kardeşlerim 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim kızım torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Üzerimizden geçen F-16’lar helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu fakat biz bir şeye inanıyorduk. Diyorduk ki 'korkmayın Allah bizimle beraberdir.'

Ve o gece 16 saat süren o süreçte şahsım basın toplantımızı yaptım. Valimiz 1. Ordu komutanımızı aynı şekilde. Mesaj verildi. Bu mesaj verildikten sonra her şey yerli yerine oturdu. Bütün mesele neydi? O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza STK’larımıza aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisi ezan ve sela okuyan imamlarımıza müezzinlerimize şükranlarımı sunuyorum.