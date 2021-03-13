Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya taziye mesajı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin vefat haberi üzerine tüm siyasi camia taziye dileklerini iletirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Bakan Soylu'ya başsağlığı, annesine rahmet dileklerinde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu'nun vefat haberi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel Twitter hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Soylu'ya başsağlığı, annesine rahmet dileklerinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi. Berna Akkaya Gündem ve Teknoloji Editörü