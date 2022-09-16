Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşşar Esad ile ilgili flaş sözler: "Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm ama oralara gelemez "

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MKYK toplantısında konuşulanları köşe yazısında anlattı.

Selvi'nin aktardıklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın ülkesindeki politikasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad hakkında şunları söyledi:

“Keşke Esed Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Ama o oralara gelemez. Onun yüzünden, onun tutumundan dolayı Suriye bölünmek üzere. O kendi iktidarını korumak için muhaliflerle savaşa tutuştu. Kendi iktidarını korumayı tercih etti. Kendi kontrol ettiği alanları korumayı düşündü. Ama büyük toprakları koruyamadı.

Keşke Özbekistan’a gelseydi, görüşürdüm. Bunları yüzüne karşı söylerdim. Biz o zaman kendisine ‘Bak, böyle yaparsanız Suriye bölünür’ dedik. O muhalifler için bunlar kalabalık ama silahları yok diye düşündü. Bizim uyarılarımızı dikkate almadı. Ama oraya Amerika’nın, Rusya’nın gireceğini düşünmedi. Kendi iktidar alanını korumayı tercih etti ama Suriye’nin büyük topraklarını koruyamadı”

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