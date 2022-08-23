Son dakika| Türkiye, Suriye ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik sözler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haber Global kanalında Erhan Ertürk'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye politikası ve devam eden süreç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Suriye'de 11 yılı aşkın süren bir iç savaş olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "Yansımaları ortada. Terör örgütlerinin mevcudiyeti. İnsanlar evlerine dönmek istiyor, dönemiyor. Rejimin kontrol ettiği yerlere de rejim korkusu ve dönen insanlara desteği veremediği için tereddüt edenler var. Biz Türkiye olarak en başından beri, en önemli sürecin siyasi süreç olduğunu söyledik. Çok inisiyatif aldık. Bir tek Astana formatı ayakta kaldı bunlardan." dedi.

"MUHALEFET İYİ NİYETLİ, REJİMDEN KAYNAKLI DİRENİŞ VAR"

"Rejimin de artık görmesi lazım, savaşarak ülke bölünecek." diyen Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

" Bir taraftan PKK ile mücadele bir taraftan uzlaşı dediğimiz, anayasanın hazırlanması, BMGK'nın 2254 sayılı kararı, bunu kapsıyor. O nedenle bizim de desteklediğimiz muhalefet müzakere heyetini kurdu. Muhalefet iyi niyetli, yapıcı. Rejimden kaynaklı direniş var, mesafe kat edemediler. Zaten Astana formatında bir masanın etrafındayız, anayasa komisyonu toplantısında biz de varız. Suriye'de kalıcı barış için adımlar atılması lazım, biz de bunları söylüyoruz. Muhalefeti rejimin terör örgütü olarak görmemesi gerekiyor. Her zaman muhalefetin yanında olduk. "

SURİYE İLE DİYALOG KURULACAK MI?

Türkiye'nin Suriye ile diyalog kurup kurmayacağı hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Diyalog için şart olmaz ama görüşmelerin amacı ne? Ülkenin teröristlerden temizlenmesi lazım, bizim sınır güvenliğimiz önemli, Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi bütünlüğü önemli. İnsanların güvenli şekilde ülkeye dönebilmesi önemli. İlla bir şart değil ama amacı ve hedefi nedir? Bizim yürüttüğümüz Suriye siyaseti de hep çözüm odaklıdır. "

İRAN'DA 3'LÜ ZİRVE OLACAK İDDİASI

İran'da Suriye Devlet Başkanı Esad'ın da katılım göstereceği bir üçlü zirve olacağına yönelik iddialar hakkında konuşan Çavuşoğlu," Doğru değil, böyle bir şey yok. Esad da oraya davetli değil. " dedi.

Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında değerlendirme yapan Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız operasyonlar Suriye için önemli. Burada terör örgütü ile mücadele, uluslararası hukuktan kaynaklanan bir haktır bizim için. Rejimin bunu yapacak gücü yok. Görüşmeye ihtiyaç yok. Birbiri ile kavga eden, birbirine düşman olan ne kadar ülke varsa bizim harekatımıza karşılar. Bundan sonra yapacağımız harekatların da ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.

Rejimle muhalefetin uzlaştırılması gerektiğini söyledim. Uzlaşının amacı yeni bir anayasa, ülkenin BM gözetiminde acil bir şekilde seçime götürülmesi. Bu çerçevede müzakere heyeti kuruldu, anayasa komisyonu toplandı. Uzlaşı olmazsa rejimle muhalefet arasında nasıl anayasa yazacaklar, ülkeyi seçime götürecekler. Bu adımlar atılırsa seçim olduktan sonra kararı Suriye halkı verecek. Ülkenin geleceği için tek çözüm yolu siyasi süreçtir ve uzlaşı ile bunun sağlanmasıdır.

Güven artırıcı adımlar atıldı, esirlerin takası konusunda adımlar atıldı, orada bile muhalefetin istediği isimleri rejim bulamadık diyor, vermiyor."

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