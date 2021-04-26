Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'a tokat gibi soykırım cevabı: Hukuki karşılığı olamaz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçtiğimiz cuma günü gerçekeleşen telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'in aktardığına göre, bir üst düzey yetkiliden alınan bilgide, Erdoğan’ın ilettiği ‘Ermeni soykırımı’ demenin hukukî bir karşılığının olmadığı görüşünü, Biden’ın da teyit ettiği ifade edildi.

"ERDOĞAN'IN SERGİLEDİĞİ PERFORMANSI HERKES BİLİYOR"

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet'in bugünkü köşesinde yer alan “Erdoğan-Biden görüşmesi nasıl bir atmosferde geçti?" başlıklı yazıda, görüşmenin içeriğinden haberdar olan üst düzey bir yetkili ile iletişim kurduğunu belirten Acet, görüşmede, Biden’ın 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak nitelendireceğini Erdoğan’a söylediğinin artık bir sır olmadığını belirtti.

Erdoğan’ın Biden’a cevaben, bunun hukuken bir karşılığının olamayacağı, artı ikili ilişkileri kötü etkileyeceği yönünde mesajlar verdiğini ifade eden Acet, "Erdoğan’ın böyle ikili görüşmelerde, Türkiye’nin haklarını ve tezlerini korumak adına sergilediği performansı, ortaya koyduğu güçlü iradeyi art niyetli olmayan herkes biliyor, kabul ediyor zaten. Kendisinin Biden’ın karşısında ezildiğini düşünen var mı acaba?" dedi.

"BİDEN'İN TEMİZ NİYETLERLE HAREKET ETTİĞİNİ DÜŞÜNMEK İÇİN SAF OLMAK GEREKİR"

Erdoğan’ın ilettiği ‘Ermeni soykırımı’ demenin hukukî bir karşılığının olmadığı görüşünü, Biden’ın da teyit ettiği yönünde birtakım iddiaların mevcut olduğu söyleyen Acet, yazısına şöyle devam etti:

"Bu böyle mi olacak, maksat gerçekten Biden’ın ekibinin yansıttığı gibi “Sorumluluk atfetmek yerine kayıpları anmaktan mı ibaret”, yoksa 40 yıldır, Türk diplomasisinin bir fobisi haline gelen tazminat, toprak talepleri gibi tehlikeler mi karşımıza çıkacak, emin değilim.

Ancak bu yumuşatma çabalarına rağmen, Joe Biden’ın temiz niyetlerle hareket ettiğini düşünmek için fazla saf olmak gerekir."