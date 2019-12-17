Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cenevre açıklaması: Başarılı bir çalışma oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi çıkışında bir basın mensubunun forumla ilgili sorusu üzerine, "Başarılı bir çalışma oldu diyebilirim. Neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili soruyu ise "Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Putin ile yaptığım görüşme Libya, Suriye, bu konularda." diye yanıtladı.