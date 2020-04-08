Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli konular tartışıldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.