Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli konular üzerinden tartışıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çeşitli konular tartışıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Sayın Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.
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