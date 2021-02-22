Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Durmak yok, gollere devam

İzmir'de Göztepe Stadı'nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahada top oynadığı paylaşımı Twitter'da paylaşarak, "Durmak yok, gollere devam" notunu düştü.

Çok sayıda beğeni alan ve yorum alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı birçok Twitter kullancısı tarafından da retweet edildi.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı: