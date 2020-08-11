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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Eren Bülbül' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'ya mensup teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün şehadetinin 3. yılında sosyal medya hesabında mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Eren Bülbül' paylaşımı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017 tarihinde hain terör örgütü PKK mensuplarıyla sağlanan sıcak temas esnasında şehit olan Eren Bülbül (15), ölümünün üçüncü yılında anılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü PKK'ya mensup teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün şehadetinin 3. yılında sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

"RAHMETLE, HÜRMETLE YAD EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde... Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı:

Berkem Temizel
Gece Editörü


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