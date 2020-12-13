Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa kira müjdesi: 'Yeni düzenlemelere gidiyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı ile Manisa Akhisar Çevre Yolu açılışında konuştu.

Koronavirüs salgınına rağmen yatırımlara ara verilmeden devam ettiğini açıklayan Erdoğan, vaka sayılarındaki iyileşmeyle birlikte "sınırlamaları peyderpey kaldıracağız" dedi.

Esnaf ve çiftçiyi unutmadıklarını, kiralarda düzenlemelere gidileceğini dile getiren, Erdoğan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"SINIRLAMALARI KALDIRMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

- Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde yalnız bırakmadık. Salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz.

- İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız.

"ÇİFTÇİYİ, ESNAFI UNUTMADIK"

- Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Kiralarda düzenlemelere gidiyoruz onları da kısa zamanda büyük ihtimalle Kabine Toplantımızın ardından açıklayacağız.

- Çıkış yolunun yatırım, üretim, ihracat, istihdam olduğu inancıyla ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içindeyiz. Ekonomik alanda ülkemizi ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz.

- Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibarıyla inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşıların bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık.

"BARAJLAR YENİDEN SUYLA DOLANA KADAR DİKKATLİ OLMALIYIZ"

- Kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var. Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek, barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz.

- Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir. Suyun doğal eğilme temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 metreküp su sağlandı

- Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım üretim merkezlerinden biri haline dönüştürüyoruz. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak lojistik köy projesiyle Gaziantep'e, Mersin ve İskenderun limanlarıyla irtibatlı bir kuru liman kazandıracağız.

CHP'YE MESAJ

- Bu ülkede her rekabeti her kavgayı her çekişmeyi belki bir şekilde izah etmek mümkündür ama yatırım düşmanlığına anlam vermek mümkün değildir. Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır.

- CHP'nin geçmişinden bugüne kadar bütün işi hep engellemek olmuştur. Hiçbir zaman teşvik olmamıştır. Uluslararası yatırımcılara adeta savaş açanlar, bunu ülkenin ve milletin çıkarlarını koruma kılıfıyla gizlemeye çalışıyorlar.

"GÖSTERDİKLERİ TUTUMU DOĞRU BULMUYORUZ"

- AB ile olan ilişkimizde her zaman iyi niyetli ve diyalogla çözüm bulma yolunda yoğun çaba sarfetmemize rağmen gösterdikleri tutumu doğru bulmuyoruz. Köklü Türkiye - AB ilişkilerinin bir iki devletin ayak oyunlarına esir edilmesi son derece yanlıştır. AB, Yunanistan ve Güney Kıbrıs tarafından içine çekjildiği cendereden bir an önce kurtulmalıdır. Haklı davasında Türkiye'yi cezalandırmaya çalışarak hiçbir yere varılamaz.