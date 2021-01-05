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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis Fethi Sekin'i sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis Fethi Sekin'i sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla andı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fethi Sekin' paylaşımı!

Berkem Temizel
Gece Editörü


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