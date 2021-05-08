Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme ve okulların açılması için tarih verdi! Kabine toplantısını işaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden 560 gençle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada,"17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilden 560 gençle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde: "(Kovid-19 salgını) Tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek bu salgını en kısa zamanda atlatıp normal hayatımıza döneceğimiz günlerin yakın olduğuna inanıyorum. OKULLARIN AÇILMASI 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden biri bu olacak. 17 Mayıs'ta başlayacak yeni normalleşme takvimi) Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak." Devamı gelecek... Tayfun Altuntaş Editör