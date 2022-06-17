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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il başkanlarına önemli talimatlar! Seçim varmış gibi çalışılmasını istedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda il başkanları ve belediye başkanlarından seçim varmış gibi hızlı ve titiz çalışmalarını, ekonomik olarak sıkıntı çeken ailelere özellikle ulaşması esnaf ve dar gelirlilerin ziyaret edilmesi konusunda talimat verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il başkanlarına önemli talimatlar! Seçim varmış gibi çalışılmasını istedi

AK Parti Genel Merkezi'nde dün gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. İl başkanları ve belediye başkanlarıyla toplantının basına kapalı kısmında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, il başkanlarına 2023 seçimleri öncesi sahaya inmeleri, gönül almaları konusunda talimat verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il başkanlarına önemli talimatlar! Seçim varmış gibi çalışılmasını istedi

KÜSKÜNLERE YOĞUNLAŞIN TALİMATI

Küskün vatandaşlara yoğunlaşılmasını isteyen Erdoğan'ın köylerdeki üye sayısından memnun olduğu, aynı başarının büyükşehirlerde yakalanmasını istediği belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il başkanlarına önemli talimatlar! Seçim varmış gibi çalışılmasını istedi

SEÇİM VARMIŞ GİBİ ÇALIŞILMASINI İSTEDİ

Üye sayısının artırılması için sahada olunması konusunda talimat veren Erdoğan'ın, seçimin yarın olabilecek gibi hızlı ve titiz çalışılmasını istediği kaydedildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il başkanlarına önemli talimatlar! Seçim varmış gibi çalışılmasını istedi

İL BAŞKANLARINDAN PERFORMANS RAPORU İSTEDİ 

İl başkanlarının haftalık rapor hazırlamasını isteyen Erdoğan'ın partiden ayrılan ile yeni üye sayılarını bilmek istediği ifade edildi. Bu raporlar üzerinden il başkanlarına performans puanı verileceğini söyleyen Erdoğan’ın kurmaylarına kritik bir talimat daha verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan il başkanlarına önemli talimatlar! Seçim varmış gibi çalışılmasını istedi

EKONOMİK SIKINTI ÇEKEN AİLELERE ULAŞILMASINI İSTEDİ

Erdoğan,  ekonomik sıkıntı çeken ailelere özellikle ulaşılması talimatı vererek, illerde ne kadar dar gelirli varsa tek tek ziyaret edilmesini istediği öğrenildi. Erdoğan'ın bu ziyaretlerde önceliğin esnaf ve dar gelirliler olmasını istediği öğrenildi.

(İHA)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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