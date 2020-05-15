Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak Başbakanı El-Kazmi’yi tebrik!

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi’nin Basın Ofisi!ndn yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak’ın yeni Başbakanı Mustafa el-Kazimi’yi Irak Meclisi’nin güvenoyunu alması sebebiyle tebrik ettiğini duyurdu.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi’nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada Türkiye’nin Irak’ı siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarında desteklemek için hazır olduğunun belirtildiği aktarıldı. Ofis, Erdoğan’ın iki ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı kapsamında ikili ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını ve en yakın zamanda başkent Bağdat’ı ziyaret etmek istediğini dile getirdi. El-Kazimi, komşu ülke Türkiye ile karşılıklı saygı ve güvene dayalı güçlü ilişkiler kurmak istediğini ifade ederek, "Sizleri Bağdat’ta ağırlamaktan büyük bir sevinç duyacağız” dedi.

Açıklamada ayrıca iki tarafın, su paylaşımı, ticaret geçişleri, imar ve enerji alanlarında Türk şirketlerin rolleri, iki ülke vatandaşlarının geçişlerini kolaylaştırmak ve korona virüs salgınına karşı ortak mücadele yollarını ele aldıklarını bildirdi.