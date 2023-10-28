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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e çok sert tepki: 'İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'e çok sert tepki göstererek 'İsrail derhâl bu cinnet halinden çıkmalı ve saldırılarını durdurmalıdır' diyerek bu gün İstanbul Atatürk havalimanı alanına düzenlenecek olan Filistin'e destek mitingine tüm İstanbul ve çevre illeri davet etti.
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