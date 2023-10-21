Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Derhal durdurulmalıdır!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının âdeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Derhal durdurulmalıdır!

Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum.

İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhâl durdurması çağrımızı yineliyorum. Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz.

Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin’deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

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