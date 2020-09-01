Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosuna sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınan ve tutuklanan avukat Ebru Timtik girdiği ölüm sonucu ölmüştü. Timtik'in ölümünün ardından İstanbul Barosunun binasına Timtik'in fotoğrafı asılmıştı. Bu duruma çok sayıda kişinin tepki vermesinin ardından bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020-2021 Adli Yılının açılış töreninde yaptığı konuşmada," İstanbul Barosu'na asılan pankartın, şehidimizin (Savcı Mehmet Selim Kiraz) kemiklerini sızlatmanın ötesinde anlamları olduğunu düşünüyoruz. Diğer kurumlarda terör örgütleriyle böylesine içli-dışlı olan kişiler nasıl mesleklerinden men edilebiliyorsa, avukatlar için de böyle bir yöntemin gerekip gerekmediği tartışılmalıdır.Şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı katleden terör örgütü mensuplarına destek için açlık grevine giden avukatları bu kararlarından vazgeçirmek için, devlet üzerine düşeni yapmıştır." dedi.

Erdoğan şunları kaydetti:

"Hakimin, savcının, polisin, askerin yapamadığını, kamusal bir vazife icra eden avukat da yapmamalıdır.Bir adalet kurumu olması gereken kimi baroların, terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır.Önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız."