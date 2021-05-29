Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi ile ilgili mesaj paylaşımı!Ünlü oyuncu İlker Aksum trafik kazası geçirdi: Kullandığı araç takla attı!Muğla'da orman yangını korkuttu! Ekiplerin müdahalesi sürüyorKan donduran olay! 5 yıldır kayıp olan kadının boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!Çılgın Sayısal Loto sonuçları 29 Mayıs 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 202129 Mayıs 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Gönül Dağı 30. bölüm sezon finali full, tek parça izle | TRT1 Gönül Dağı 30. bölüm sezon finali canlı izleSavaşçı 107. bölüm full, tek parça izle | FOX TV Savaşçı 107. bölüm canlı izleKardeşlerim 15. bölüm full, tek parça izle | ATV Kardeşlerim 15. bölüm canlı izleManchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda, ne zaman, hangi gün, saat kaçta 2021? Şifreli mi, şifresiz mi?
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi ile ilgili mesaj paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi ile ilgili mesaj paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyla medya hesabı twitter üzerinden İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü ile ilgili bir mesaj paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi ile ilgili mesaj paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter hesabından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yad ediyorum" sözlerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi görseli de yer aldı.

 

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT