Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi ile ilgili mesaj paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter hesabından İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yad ediyorum" sözlerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, Hz. Muhammed'in "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur" hadisi ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi görseli de yer aldı.